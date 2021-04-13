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На Ямале впервые за 10 лет температура воздуха поднялась выше нормы

Руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин отметил, что потепление связано с теплыми массами с Атлантики

ТАСС, 13 апреля. Аномальные для первой декады апреля температуры установились в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Температура воздуха на 8-10 градусов выше нормы для региона, сообщил во вторник ТАСС руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.

"Первая декада апреля у нас на Ямале выше нормы на 8-10 градусов, такие показатели можно подвести под определение "аномалия". Потепление связано с теплыми массами с Атлантики", - сказал Кошкин.

По его словам, повышенные для этого времени температуры на Ямале могут привести к более раннему закрытию зимних автодорог, связывающих населенные пункты региона. "Но решение о закрытии зимников принимают компетентные органы власти", - добавил Кошкин.

Он добавил, что подобные температурные аномалии наблюдаются в регионе примерно раз в девять лет. Однако уже в ближайшие дни в ЯНАО ожидается похолодание до средних значений.

Большая часть ЯНАО расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.

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