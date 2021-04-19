На ремонт фонтанов в Петербурге потратят более 10 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. На ремонт фонтанов в Санкт-Петербурге в 2021 году потратят более 10 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщила в понедельник пресс-служба Смольного.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О порядке предоставления государственному унитарному предприятию "Водоканал Санкт-Петербурга" в 2021 году субсидии на возмещение затрат на капитальный ремонт фонтанов и фонтанных комплексов Санкт-Петербурга". Для предоставления субсидии из бюджета города выделяется 10 736,2 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Средства субсидии "Водоканал" направит на капитальный ремонт фонтанов и фонтанных комплексов, которые находятся в его хозяйственном ведении.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" обеспечивает услугами водоснабжения и канализования всех жителей города, а также десятки тысяч предприятий и организаций. В ведении предприятия находятся также городские фонтаны и общественные туалеты.