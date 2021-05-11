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Конференция, посвященная художественному осмыслению Арктики, пройдет в Петербурге

Конференция будет транслироваться онлайн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Девятая международная научно-практическая конференция "Полярные чтения-2021" пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 20 мая. В этом году она впервые будет посвящена художественному, культурному и философскому восприятию Арктики, мероприятие пройдет в очном и заочном формате, сообщил в региональном пресс-центре ТАСС во вторник один из организаторов конференции, заместитель директора Арктического музейно-выставочного центра Павел Филин.

"Крупных конференций, посвященных серьезному философскому и культурному осмыслению Арктики, не проходило. Кроме того, мы понимаем, что по большей части обсуждение Арктики ведется в каком-то преимущественно технократическом стиле. То есть, мы говорим о ледоколах, грузоперевозках, о добыче природных ресурсов и в меньшей степени говорим о каком-то когнитивном наполнении этого пространства. Соответственно мы нашей конференцией хотели бы восполнить этот пробел в изучении Арктики", - отметил Филин.

По его словам, тематика мероприятия пользуется большой популярностью среди исследователей - в оргкомитет поступило более 150 заявок (в прошлом году около 100) в том числе от зарубежных ученых. В 2021 году конференция будет проходить на площадке Арктического и Антарктического НИИ (ААНИИ, Санкт-Петербург). Еще одна тематическая секция будет заседать в Архангельском музее художественного освоения Арктики им. Борисова.

"Поскольку в этом году будет некоторое количество зарубежных участников, то мы попытаемся провести сравнение того, как в художественном восприятии представляют Арктику в различных государствах. Например, если в технократическом пространстве страны пробуют делить Арктику, то как раз в когнитивном, может быть, не стоит этого делать. Здесь народная дипломатия может работать или какие-нибудь совместные мероприятия художников, что как раз хотелось бы иметь по итогам этой конференции", - отметил Филин.

Он добавил, что из-за пандемии конференция будет проходить в смешанном формате: какое-то количество ученых смогут очно посетить площадку, другие будут подключаться дистанционно. Кроме того, конференция будет транслироваться онлайн. Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

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