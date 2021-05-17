В Петербурге объявили о запуске проекта по формированию музейного кластера Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Российский этнографический музей, филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге - "Ледокол "Красин" - и АНО "Центр "Арктические инициативы" объявили о запуске проекта "Изучение, сохранение и популяризация культурного и исторического наследия Арктики". Инициативу, предполагающую создание музейного, культурно-образовательного и событийного партнерства - музейного кластера Арктики, представили журналистам в Санкт-Петербурге в понедельник.

"Проект в первую очередь предполагает объединение усилий музейного сообщества и активизацию конкретных проектов по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Арктики, которое будет выражаться в реализации выставочных проектов, научно-исследовательской работы и работы с молодежью, посетителями, подготовке продукта. Для того, чтобы как можно больше граждан РФ и за рубежом знали о нашей прекрасной Арктике", - рассказала на пресс-конференции автор проекта, директор музея "Ледокол "Красин" Ольга Подшувейт.

Как пояснила ТАСС Подшувейт, речь идет о "создании музейного кластера Арктики". Участниками проекта могут стать музеи разного уровня - федеральные, ведомственные, региональные, а также, к примеру, дома культуры, библиотеки, вузы и другие институции, которые будут помогать друг другу в формировании "узнаваемого и востребованного продукта" для различной аудитории. "Мы приглашаем к сотрудничеству все музеи арктической тематики, креативные агентства, образовательные учреждения", - сказала руководитель музея.

Также предполагается составление реестра музеев арктической тематики (по географии, типам) и их активное вовлечения в культурную, образовательную и событийную повестку жизни как на региональном, так и федеральном уровнях. Этнографический музей, который обладает масштабной коллекцией артефактов арктической тематики, будет в том числе оказывать научно-методологическую поддержку инициатив в рамках проекта. В частности, проводимые музеем курсы повышения квалификации могут помогать региональным музеям улучшать их компетенции.

Генеральным партнером проекта выступил Центр "Арктические инициативы", который оказывает финансовую поддержку его организации, реализации и формирования. Статс-секретарь - заместитель генерального директора центра Рустам Романенков отметил, что в ближайшее время организаторы проекта планируют заручиться поддержкой Ростуризма. Уже создана дорожная карта, которая будет дополняться по мере присоединения новых участников.

Проект получил поддержку Министерства культуры РФ. "Очень хорошо, что сегодня прошел этот старт. <…> Важно, что появился этот центр, который сможет [инициативы различных институций] сбить вместе и <…> создать единый план действий на арктическом треке. Мы (Министерство культуры РФ - прим. ТАСС) будем в этом принимать участие. Мы постараемся максимально оперативно запросить наши подведомственные учреждения, они пришлют нам свои предложения, мы их обобщим, систематизируем и направим в адрес АНО "Центр "Арктические инициативы" в надежде, что это войдет в единый план и позволит действовать нам системно, имея тематического куратора", - сказала журналистам статс-секретарь - заместитель министра культуры Алла Манилова.