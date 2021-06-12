Квиз-марафон общества "Знание" установил рекорд России по числу играющих команд

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Более 8 тыс. человек из более чем 300 городов страны стали участниками отборочного этапа квиз-марафона, приуроченного ко Дню России, который запустило общество "Знание". Об этом сообщила в субботу ТАСС пресс-служба организации.

"12 июня состоялся отборочный этап всероссийского квиз-марафона, организованного российским обществом "Знание". Интеллектуальный марафон, приуроченный к празднованию Дня России, получил широкий отклик у молодежи со всей страны - в нем приняли участие более 8 тыс. человек из 315 городов России. Общество "Знание" установило российский рекорд по проведению квиз-игры с наибольшим количеством команд, играющих одновременно в онлайн-формате", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в данном этапе приняли участие около 1,3 тыс. команд. "Данный результат был зарегистрирован в Книге рекордов России и объявлен в прямом эфире трансляции квиз-марафона", - отмечается в сообщении.

Участники соревновались в знании истории и географии России, науки, культуры, искусства и спорта. Лучшие результаты показали команды из Йошкар-Олы, Москвы, Стерлитамака, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, уточнили организаторы.

Этапы марафона

19 июня в очном формате в городах России состоится полуфинал. В нем примут участие 500 команд, которые набрали наибольшее количество баллов по итогам отборочного тура.

26 июня в Москве в рамках фестиваля "Россия - страна возможностей" состоится финальный этап: 100 сильнейших команд по пять человек будут приглашены в столицу, чтобы побороться за главные призы. Финальные соревнования определят 10 команд-победителей, которые в качестве приза смогут выбрать путешествие в одно из самых необычных мест России: плато Путорана, озеро Байкал, Карелия, Камчатка или Алтай.

В пресс-службе уточнили, что все участники получат баллы программы "Другое дело": финалисты - 2 тыс. баллов, полуфиналисты - 1 тыс. баллов, а участники - 500 баллов. Полученные баллы пользователи смогут обменять на различные бонусы от партнеров. Это автографы космонавтов, подписки на онлайн-кинотеатры, билеты на чемпионат Европы по футболу, посещение Байконура, стажировки в ведущих российских и международных компаниях.

Общество "Знание"

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею.

12 мая в Москве состоялся III съезд российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. В соответствии с решениями съезда председателем наблюдательного совета был избран первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.