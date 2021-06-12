В четырех ТЦ Петербурга выявили нарушения противоэпидемиологических мер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Нарушения противоэпидемиологических мер выявлены по результатам проверок в четырех крупных торговых центрах (ТЦ) в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

В пятницу вечером сотрудники Комитета по контролю за имуществом города, Роспотребнадзора и полиции провели рейды в четырех ТЦ в Выборгском, Приморском и Центральном районах Петербурга. В общей сложности проверено 75 объектов, в том числе четыре фудкорта, 67 магазинов, три кафе и одна точка оказания услуг.

"По результатам проверок четырех торговых центров выявлены нарушения действующих противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, по итогам проверок было выявлено, что в ТЦ "Галерея" на входе нет термометрии и контроля за использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ), а посетители не соблюдают социальную дистанцию. Похожая ситуация в ТЦ "Норд" - персонал и посетители без СИЗ, нет термометрии на входе. В кинотеатре - большинство без масок. В ТЦ "Невский центр" не было QR-кода в одном из кафе. В ТЦ "Капитолий" в точке общепита не было журнала термометрии и антисептика для посетителей. Организации - нарушители привлечены к административной ответственности. Также оштрафованы восемь посетителей торговых центров.

"В городе уже много туристов. Прибывают болельщики на Чемпионат Европы по футболу. Сейчас многое зависит от нашей общей ответственности. Расслабляться нельзя - маски, социальная дистанция - никто этого не отменял. Ограничительные меры в Петербурге продлены до 12 июля. Все торговые организации, предприятия общепита, посетители обязаны их соблюдать. Проверки будут продолжены", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.