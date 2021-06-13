Власти Петербурга объяснили очереди из скорых в больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Очереди из машин скорой помощи в больницы Санкт-Петербурга, принимающие пациентов с коронавирусом, вызваны отсутствием в учреждениях боксовой системы. Власти поручили усилить приемные покои персоналом, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что в некоторые больницы Санкт-Петербурга, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекцией, в частности Покровскую и Александровскую, выстраиваются очереди из машин скорой помощи.

"Большинство стационаров города, перепрофилированных на прием коронавирусных больных, в отличие от инфекционной больницы им. С. П. Боткина, не имеют боксовой системы и могут одновременно принимать от пяти до семи пациентов. Остальные пациенты в это время ждут приема в машинах скорой помощи, находясь под наблюдением медицинских работников. В автомобиле скорой пациенты могут получать кислород и в случае необходимости будут обеспечены экстренной медицинской помощью. Реанимационные больные обслуживаются в приоритетном порядке", - пояснили в пресс-службе.

В комитете также добавили, что власти дали поручение усиливать приемные покои стационаров дополнительным персоналом в моменты скопления скорых.

"Тем не менее на прием одного пациента в среднем тратится 15-20 минут, так как пациентам выполняется большой спектр исследований - КТ, ЭКГ, анализы крови и другие. При необходимости привлекаются узкие специалисты для консультаций", - отметили в пресс-службе.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил рост заболеваемости коронавирусом в городе. Он предупредил также предприятия сферы услуг об усилении контроля за их работой вплоть до приостановки деятельности в случае несоблюдения противоэпидемических мер. Кроме того, глава города распорядился усилить дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления граждан. По словам губернатора, те ограничения, которые могут быть введены, будут "соответствовать реальной эпидемической ситуации и стоящим перед Северной столицей задачам".

О ситуации в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявили 450 730 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 420 356 человек, умерли 14 898. За последние сутки в городе выявили 862 случая заражения.