Мариинский театр покажет премьеру "Тангейзера"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Мариинский театр покажет в четверг премьеру оперы "Тангейзер" Рихарда Вагнера в режиссуре Вячеслава Стародубцева под музыкальным руководством народного артиста России Валерия Гергиева. Спектакль вошел в программу международного фестиваля "Звезды белых ночей".

"Я жду очень многого от обращения к "Тангейзеру". Два года назад мы сделали спектакль на сцене Концертного зала. Это был спектакль в костюмах и в декорациях. А сейчас делается совершенно новая версия этого спектакля и уже в здании Мариинского-2. Мы покажем 17 июня фактически новую постановку с хорошими составами. У нас в этом спектакле будут задействованы очень сильные артисты. Таким образом, мы расширяем до девяти спектаклей Вагнериану Мариинского театра", - сказал маэстро в беседе с журналистами.

Он добавил, что в конце года театр планирует выпустить и спектакль "Нюрнбергские мейстерзингеры". "У нас к концу 2021 года будет идти десять опер Вагнера. Певцы, которые заняты в этих работах, уже давно проявили себя во всем мире. Думаю, что эти две работы будут еще более серьезным образом представлять немецкий репертуар, который традиционно сильно идет в Мариинском театре", - заключил Гергиев.

Как рассказал режиссер Вячеслав Стародубцев, в прежней постановке "Тангейзера" в непростых условиях Концертного зала акцент был сделан на визуальной стороне спектакля (сценограф - Петр Окунев). "Но сейчас нам хотелось перевести это все на другой уровень. И получился спектакль с другой драматургией, которая тем не менее ни на миллиметр не противоречит великой музыке Вагнера. Мы очень подробно работали с исполнителями, почти как с драматическими артистами. И та история, которую я придумал, это абсолютно история драматического спектакля", - пояснил режиссер.

Ведущие партии репетируют от трех до пяти солистов труппы. Так, в теноровой партии Тангейзера на сцену готовятся выйти Август Амонов, Михаил Векуа и Сергей Скороходов. Образ Елизаветы воплотят пять сопрано - Мария Баянкина, Елена Стихина, Млада Худолей, Ирина Чурилова и Екатерина Шиманович. Партию Венеры репетируют Екатерина Губанова, Анна Маркарова, Юлия Маточкина и Татьяна Павловская

О спектакле

Мировая премьера "Тангейзера" состоялась 19 октября 1845 года в Королевском саксонском придворном театр (Опера Земпера) в Дрездене. Премьера в Мариинском театре прошла 13 декабря 1874 года в переводе на русский язык (перевод Константина Званцова).

Рихард Вагнер - один из самых любимых композиторов Валерия Гергиева. Его достижением стало обращение к вагнеровской тетралогии "Кольцо нибелунга", с успехом показанной на родине композитора. Все четыре оперы "Кольца" впервые были поставлены на русском языке в Императорском Мариинском в начале ХХ века. У театра был тогда специальный абонемент, включавший эту тетралогию и спектакль "Тристан и Изольда" в постановке Всеволода Мейерхольда. Как отмечает критика, в Мариинском театре за последние десятилетия выросло целое поколение мастеров вагнеровского репертуара мирового уровня.