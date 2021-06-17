Значительную долю заболевших COVID-19 в Петербурге составляет молодежь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Игнорирующие вакцинацию молодые люди в Санкт-Петербурге составляют значительную часть переносящих коронавирус в тяжелой форме. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации города по итогам заседания Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России.

"В Петербурге темпы вакцинации пока уступают динамике поставок вакцины. Возросла и скорость передачи вируса. С этими факторами связано увеличение числа тяжелых пациентов. Значительную долю в этой категории больных составляют молодые люди. Они игнорируют возможность вакцинироваться, поздно обращаются к врачам и в результате сталкиваются с осложненным течением заболевания", - говорится в сообщении.

С начала массовой вакцинации в Петербурге привит 770 091 человек. Из них 649 187 полностью завершили цикл вакцинации. Запас вакцины в городе составляет более 93 тыс. доз, для жителей Петербурга доступны три отечественные вакцины. На территории города открыты 134 пункта вакцинации в медицинских учреждениях, а также работают выездные прививочные бригады.

По последним данным, в Петербурге выявили 454 370 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 425 422 человека, умерли 15 123. За последние сутки в городе выявили 946 случаев заражения.