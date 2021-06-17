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Пандемия COVID-19

В Петербурге разработали меры по снижению смертности от COVID-19 и хронических заболеваний

В дорожной карте указано повышение доступности и качества диагностики, обеспечение реабилитации и диспансерного наблюдения, отметил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга разработали меры, направленные на снижение смертности от новой коронавирусной инфекции и хронических неинфекционных заболеваний. Соответствующие дорожные карты согласованы, сообщил в четверг председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице во "ВКонтакте".

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"Дорожные карты содержат мероприятия по снижению смертности от COVID-19. Среди них есть следующие блоки: наблюдение за контактными лицами, повышение доступности и качества диагностики, повышение качества лечения и наблюдения, обеспечение реабилитации и диспансерного наблюдения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для снижения смертности от хронических неинфекционных заболеваний упор будет сделан на диспансерное наблюдение больных и активное выявление заболеваний при проведении диспансеризации.

Глава комитета отметил, что поручение о разработке дорожных карт было дано районным администрациям по результатам заседания оперативного штаба Минздрава РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции под председательством Михаила Мурашко.

По последним данным, в Петербурге выявили 454 370 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 425 422 человека, умерли 15 123. За последние сутки в городе выявили 946 случаев заражения.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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