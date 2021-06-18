Выборы в Законодательное собрание Карелии назначили на 19 сентября

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного Собрания Карелии назначили выборы республиканского парламента седьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Об этом в пятницу журналистам сообщила председатель комитета по государственному устройству и местному самоуправлению законодательного органа Анна Лопаткина.

"Сегодня Законодательное собрание приняло решение и назначило выборы седьмого созыва депутатов Законодательного собрания Республики Карелия на 19 сентября 2021 года. Таким образом избиратели будут выбирать 36 депутатов 18 по одномандатным округам и 18 по списку", - сказала она.

Лопаткина добавила, что в течение работы Законодательного собрания шестого созыва депутаты семь раз вносили изменения в избирательной законодательство, которое будет применяться на грядущих выборах. Законопроекты проводили республиканские нормы в соответствие с федеральными. Теперь наблюдателями на выборах могут быть только граждане, постоянно проживающие на территории Карелии, голосовать можно по месту пребывания, независимо от официальной регистрации, а также в случае сложной эпидемиологической ситуации выборный процесс может длиться до трех дней.

"Ряд изменений, которые внесены, позволяет более гибко проводить выборы. Кроме того, мы внесли небольшие изменения в нарезку округов в городе Петрозаводска, потому что у нас много новостроек. Тем самым возможность гражданами избирать и участвовать в выборном процессе будет предоставлена", - добавила Лопаткина.

Процесс голосования

Как рассказал ТАСС председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин, согласно законодательству республики и решению федерального центризбиркома, голосование на выборах в Заксобрание продлится три дня, с 17 по 19 сентября. Избирательные участки будут работать все дни с 8:00 утра до 20:00 даже в помещениях школ и образовательных учреждений. ЦИК Карелии направил в министерство образования и спорта региона документы (аналогичное соглашение уже подписано на федеральном уровне между ЦИКом РФ и Минпросвещения РФ), в рамках которых процесс выборов сможет идти параллельно с учебным процессом.

"Опыт такой работы у нас имелся в течение многих лет - проходило досрочное голосование. Единственное, что оно было сокращено по времени <…> Досрочное голосование проходило со среды в участковой комиссии, и мы нигде не вмешивались в образовательный процесс. Были организованы разные входы и выходы, подобраны помещения", - отметил собеседник агентства.

Как добавил Алексей Бахилин, Карелия вошла в число 16 субъектов страны, где у объединений и кандидатов будет возможность собирать подписи для выдвижения через портал Госуслуг. "Сегодня на заседании ЦИКа Республики Карелии мы утвердили календарные планы, утвердили необходимое количество подписей для выдвижения кандидатов на выборах в Законодательное собрание, провели необходимую подготовительную работу <…> С завтрашнего дня начинается выдвижение кандидатов", - сказал Бахилин.