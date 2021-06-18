Новгородский губернатор привился от коронавируса в третий раз

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сделал третью прививку от новой коронавирусной инфекции. Об этом глава региона сообщил в пятницу на свой официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" .

"Сегодня сделал третью прививку от COVID-19. Врач дал добро: после первых двух раз прошло уже больше полугода. Поддерживать высокий уровень антител важно, в том числе чтобы защититься от новых штаммов коронавируса. Берегите свое здоровье, сегодня это важно как никогда", - говорится в сообщении.

Глава региона был одним из добровольцев, кто привился первой партией вакцины "Спутник V", поступившей в область в ноябре прошлого года. Тогда глава региона отмечал незначительный побочный эффект в виде легкого недомогания, как и после любой прививки.

По данным регионального оперштаба на 18 июня, 77 245 жителей Новгородской области сделали первую прививку от коронавируса, 63 572 человека получили оба компонента вакцины.

С начала пандемии в Новгородской области зарегистрировано 31 630 пациентов с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Полностью излечились 30 789 человек, 182 - умерли.