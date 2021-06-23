Намывные территории появятся на севере Васильевского острова в Петербурге к 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Завершение работ по созданию намывных территорий в Финском заливе на Васильевском острове в Петербурге планируется в 2025 году. Намывы уже созданы в южной части острова, к концу этого года планируется приступить к созданию территорий площадью 143 га в северной части, рассказал в среду на круглом столе в онлайн-формате "Будущее намывных территорий Васильевского острова: за и против" в ТАСС генеральный директор компании "ЛСР. Базовые" Сергей Бегоулев.

"Недавно компания "ЛСР" приобрела права на участок, который является завершением общего проекта формирования намывных территорий на Васильевском острове - северный участок, площадь намыва составит 143 га. Сейчас мы заканчиваем вопросы, связанные с проектированием. Работа должна начаться ориентировочно либо в конце этого года, либо в первой половине следующего года. И плановый срок завершения работ по самому намыву - это 2025 год", - сказал он.

После создания намывных территорий в северной части острова начнутся работы по их обустройству. К 2035 году "ЛСР" планирует достроить весь комплекс, включая объекты инженерной инфраструктуры и жилые дома. Будет построено порядка 700 тыс. кв. м жилья.

В ходе круглого стола эксперты обсудили, угрожают ли намывные территории городу наводнениями. Намывные территории уменьшают площадь акватории, на которую рассчитан комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга Минстроя России, уровень воды увеличивается. По словам заместителя генерального директора по эксплуатации Дирекции КЗС Игоря Полищука, уменьшение площади влияет на время закрытия дамбы, но этот показатель зависит от множества факторов, поэтому однозначно оценить влияние намывов пока невозможно. Для этого необходимо моделирование, сложные математические расчеты. Заместитель гендиректора отметил, что увеличить площадь Невской губы можно было бы с помощью озер, соединив их с Финским заливом.

Как отметил Бегоулев, планируемые 143 га намывов составляют менее 1% от общей площади зеркала акватории. "Как практик, я уверен, что эти работы не окажут существенного влияния", - отметил он. Проект проходит экологические экспертизы, компания также выпускает рыбу в Финский залив, возмещая ущерб.

В Петербурге в соответствии с законом от 2005 года к 2025 году планируется намыть 1,5 тыс. га искусственных территорий, уже намыто 238 га. Создание намывных территорий предусматривает искусственное расширение территории суши для последующего строительства на ней. В акватории Финского залива существует несколько таких территорий, в частности, на Васильевском острове в Петербурге на ней построен порт "Морской фасад" и несколько жилых комплексов. Как сообщали ТАСС в пресс-службе комитета по инвестициям города, всего за период освоения намывной территории на ней будет построено около 5 млн кв. м. недвижимости (жилой, коммерческой, социальной).