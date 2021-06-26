Власти Псковской области опровергли информацию об эвакуации детей из лагеря для вакцинации

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области опровергли сообщения, появившиеся в субботу в соцсетях, о якобы эвакуации детей из лагерей для вакцинации, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"В сети интернет сейчас распространяется видео, в котором мужчина на камеру, в клубах дыма, рассказывает о том, что, якобы, детей из детского лагеря в Великих Луках массово эвакуируют для вакцинирования. Что является заведомой ложью", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, детей эвакуировали из лагеря из-за погоды и повреждения линий электропередач. "В Невельском районе на территории детского лагеря "Ленок" из-за сильного ветра повалено более десяти деревьев, поврежден один жилой корпус и линии электропередач, - приводит пресс-служба слова и.о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрея Ермакова. - Для обеспечения безопасности детей было принято решение закончить смену лагеря на один день раньше. Родителям детей об этом сообщили. Сегодня за ребятами приехал автобус, который вывез их из лагеря. На данный момент все дети находятся дома, из-за стихии никто не пострадал".

По словам Ермакова, Невельском районе лагерь "Звездный" также остался без электричества, ветер оборвал линии электропередач. Электроснабжение лагеря поддерживается за счет генератора. Дети обеспечены горячей едой, принято решение продолжить смену.

Сейчас несколько сотен населенных пунктов Псковской области остаются без электроснабжения из-за непогоды.