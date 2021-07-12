Аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Одну из самых высоких зарплат - до 150 тыс. рублей в месяц - предлагают инженеру лаборатории в Якутии. Такая же зарплата доступна стюардессе (стюарду) морского пассажирского флота, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Сервис проанализирован более 200 тыс. вакансий в июле текущего года и составил рейтинг самых высокооплачиваемых из них. Так, один из самых высоких доходов доступен инженеру лаборатории в Якутии - до 150 тыс. рублей в месяц. От соискателя требуется образование не ниже среднего специального, опыт работы на аналогичной должности в сфере дорожного ремонта не менее пяти лет и навык работы с холодной регенерацией и асфальтобетонными смесями. На такую же зарплату может рассчитывать стюардесса (стюард) морского пассажирского флота. Среди требований работодатель указал наличие сертификата стюарда и действующего загранпаспорта.

Столько же может получать сборщик лесных ягод в Карелии. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо иметь крепкое физическое здоровье и уметь ориентироваться в лесу. В обязанности работника входит сбор морошки, черники, брусники и грибов. Компания предоставляет возможность выбора удобного графика работы и бесплатный проезд до места сбора. А в Московской области на летний период требуется наборщик, которому готовы платить до 140 тыс. рублей. Кандидату на эту должность необходимо будет участвовать в ревизиях и собирать продукты питания с помощью терминалов.

Кроме того, до 105 тыс. рублей в месяц предлагают прорабу монолитных работ в Москве. Специалисту предстоит обеспечивать строительно-монтажные работы на участке, составлять заявки на необходимые материалы и технику, участвовать в сдаче объекта заказчику и подготавливать отчетность. Доход от 94 тыс. рублей доступен упаковщику на птицефабрике в течение сезона. Работодатель рассматривает кандидатов без опыта работы с последующим обучением. В обязанности работника входит упаковка продукции.

Зарплату до 93 тыс. рублей в месяц предлагают горничной в детский лагерь в Ленинградской области. Соискателю на эту должность предстоит поддерживать чистоту в детских комнатах, перестилать постельное белье и протирать пыль. Компания предоставляет сотрудникам бесплатное проживание, питание и спецодежду. А упаковщик антибактериальных салфеток в Москве может зарабатывать до 86 тыс. рублей в месяц. Среди обязанностей сотрудника: упаковка готовой продукции и фасовка на складе. Компания предоставляет спецодежду и возможность проживания в общежитии рядом со складом.