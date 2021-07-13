РЖД запустит ночные "Ласточки" между Петербургом и Псковом

ПСКОВ, 13 июля. /ТАСС/. РЖД запустит дополнительные пары электропоездов "Ласточка" между Санкт-Петербургом и Псковом, они будут курсировать в ночное время на протяжении лета, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Ночные "Ласточки" соединят Псков и Петербург до конца лета. В даты наибольшего спроса на поездки между Санкт-Петербургом и Псковом назначили дополнительную пару ночных электропоездов "Ласточка". Они будут курсировать по пятницам с 16 июля по 27 августа, отправляясь с Балтийского вокзала Петербурга в 23:30 мск", - отмечается в сообщении пресс-службы РЖД в ее официальном Telegram-канале.

По данным пресс-службы, состав будет делать остановки на станциях Гатчина, Луга, Плюсса, Струги Красные. Время в пути - 3 часа 30 минут.

С февраля 2019 года открыто ежедневное движение поезда "Ласточка" по маршруту Псков - Новгород - Петрозаводск, который по территории области следует через станции Порхов и Дно. По маршруту Санкт-Петербург - Псков ходят четыре пары скоростных поездов "Ласточка", с пятницы по воскресенье маршрут продлевают до моногорода Печоры.