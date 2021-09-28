В здании-памятнике на Невском проспекте в Санкт-Петербурге открыли пятизвездочный отель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Пятизвездочный отель Wawelberg открыли во вторник в здании бывшего Торгового дома Вавельберга на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Объект культурного наследия федерального значения, где в 10-е годы XX века располагался крупнейший в Российской империи торговый банк, а в годы войны работала лаборатория научно-исследовательского Витаминного института, за последние годы был отреставрирован с приспособлением под современное использование.

"Очень рад, что это здание стало таким уютным и красивым, а самое главное - сохранило ту историю, которая была здесь. <…> Это действительно историческое место для нашего города. Здесь бывали и Пушкин, и Гоголь, и Саша Черный, и Маяковский, Алексей Толстой и многие другие", - сказал на торжественном открытии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава города также осмотрел временную экспозицию в одном из парадных залов отеля, рассказывающую об истории здания и его создателях.

Инвестором проекта выступило ООО "ИФГ-Базис-Проект". За 10 лет была проведена историко-культурная экспертиза проекта и комплексная реставрация, включающая восстановление исторических элементов, а также модернизацию инженерных коммуникаций и конструкций здания. Среди прочего были воссозданы и отреставрированы дубовые оконные и дверные блоки, резной двухъярусный дубовый камин в стиле итальянского возрождения и другие интерьерные объекты.

Главный инвестор проекта Николай Буйнов рассказал на открытии, что в оформлении помещений отеля присутствуют скульптуры, созданные известным российским художником Даши Намдаковым, а также работы фотографа Сергей Горшкова, на которых запечатлены живописные места России.

Гостем торжественного открытия стал пианист Денис Мацуев. По его словам, руководителям проекта по созданию отеля удалось не только сохранить знаковое историческое здание, но и открыть еще один концертный зал в Петербурге. "Сегодняшнее небольшое импровизированное выступление показало, насколько здесь замечательная акустика", - отметил он.

В восстановление исторических элементов в здании-памятнике было вложено около 1,5 млрд рублей. В гостинице - 79 номеров, общая сумма инвестиций с целью приспособления объекта для современного использования составила около 5,3 млрд рублей.

Об истории здания

В первые десятилетия XIX века на месте будущего дома Вавельбергов располагались два каменных дома братьев-художников Семена и Сергея Берниковых. Часть помещений занимал ресторан англичанина Томаса Роби, где петербуржцы впервые попробовали бифштекс. В начале 1830-х годов угловой дом числился за известным петербургским портным Иоганном Конрадом Ручем, среди заказчиков которого значились Николай Гоголь и Александр Пушкин. Именно в этом ателье Пушкин приобрел свой последний сюртук, в котором отправился на дуэль с Дантесом.

В 1908-1910 годах в доме находилась редакция журнала "Сатирикон", с которым сотрудничали Леонид Андреев, Алексей Толстой, Владимир Маяковский, Борис Кустодиев, Иван Билибин и Александр Бенуа.

В 1910-х годах банкир Михаил Вавельберг выкупил землю для строительства банка. В 1911-1912 гг. архитектор Мариан Перетяткович возвел на этом месте знаменитый Санкт-Петербургский торговый банк. Во время Великой Отечественной войны здесь находилась лаборатория научно-исследовательского Витаминного института, в которой осенью 1941 года в результате синтеза витамина В1 был получен препарат для лечения тяжело раненных защитников города.

Впоследствии в этих помещениях располагались кассы "Аэрофлота" и городской аэровокзал, здесь же находился известный магазин импортных товаров "Березка". В 2011 году завершилось фактическое освобождение помещений от ОАО "Центральное агентство воздушных сообщений".