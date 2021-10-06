Движение троллейбусов в Мурманске восстановили после столкновения автомобиля с ЛЭП

МУРМАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Движение троллейбусов в южной части Мурманска и Первомайском районе города восстановили. Об этом в среду сообщил ТАСС генеральный директор АО "Электротранспорт" Сергей Коробков.

"Движение троллейбусов по маршрутам 4, 6, 10 в Первомайский район запустили", - сказал Коробков.

Утром в среду движение троллейбусов в южной части Мурманска и большей части Первомайского района города было остановлено из-за ДТП, которое произошло ночью на спуске от улицы Кооперативной к улице Беринга. Водитель легкового автомобиля врезался в опору линии электропередачи (ЛЭП). Помимо троллейбусов, в городских общественных перевозках Мурманска задействованы автобусы и маршрутные такси, утром добраться в южную часть города и выехать из нее можно было только на них. По информации АО "Электротранспорт", утром общественным транспортом в Первомайском районе Мурманска пользуются не менее 20 тыс. человек.

Мурманский троллейбус - самая северная в мире троллейбусная система, действует с 11 февраля 1962 года, на данный момент обслуживает четыре маршрута.