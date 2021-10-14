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В Петербурге за сутки госпитализировали 555 человек с ковидом и пневмониями

Всего на лечении в городских больницах в настоящее время находятся более 6,8 тыс. пациентов с такими диагнозами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Количество поступивших в стационары Петербурга с коронавирусом и пневмониями за последние сутки составило 555 человек, днем ранее сообщалось о 436 госпитализированных. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

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Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой города, всего на лечении в городских больницах в настоящее время находятся более 6,8 тыс. человек с ковидом и пневмониями. Как следует из отчета, в реанимации находятся 607 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 283 пациента. Всего в Петербурге развернуто более 8,3 тыс. коек для больных с диагнозом "ковид" или "пневмония", свободный коечный фонд составляет 29,8%. На амбулаторном лечении с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями находятся 32 634 человек.

Первую прививку от коронавируса за сутки сделали 4 644 человек, вторую - 7,7 тыс. Полностью прошли вакцинацию более 1,7 млн горожан.

По последним данным, в Петербурге выявили 654 596 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 602 182 человека, умерли 22 703. За последние сутки в городе выявили 2 345 случаев заражения.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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