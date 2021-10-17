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Водоканал Петербурга восстановил снабжение Курортного района после аварии на водопроводе

Протечку зафиксировали 15 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" восстановили в воскресенье снабжение населенных пунктов Курортного района города, нарушенное в пятницу в результате аварии на магистральном водопроводе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Водоканал восстановил холодное водоснабжение города Сестрорецк и поселков Горская, Тарховка, Александровская, Разлив и Лисий Нос. На текущий момент водоснабжение осуществляется на пониженной мощности, постепенно набирая мощность и выходя на штатный режим. Повысительные насосные станции обеспечивающие водоснабжение верхних этажей запущены", - говорится в сообщении на официальной странице компании "ВКонтакте".

15 октября была зафиксирована протечка на водоводе вдоль Левашовского шоссе в Курортном районе, который является пока безальтернативным источником холодного водоснабжения для ряда поселков Курортного района и города Сестрорецка. Из-за дефекта было прекращено водоснабжение домов в Курортном районе. Для временного снабжения жителей района в населенные пункты подвозили цистерны с водой.

После завершения аварийных работ предприятие провело санитарную обработку водовода. С вечера 16 октября Водоканал начал постепенное возобновление водоснабжения Курортного района, воду начали подавать с минимальным давлением и постепенным его повышением, уточнили в пресс-службе.

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