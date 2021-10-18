Беглов: работодателям Петербурга дано право отстранять от работы непривитых сотрудников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Работодатели Санкт-Петербурга получили право отстранять от работы и переводить на удаленный режим непривитых сотрудников на основании постановления главного санитарного врача города. Об этом сказал в понедельник в эфире " Радио России " губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Главный санитарный врач Санкт-Петербурга 12 октября издал постановление об обязательной вакцинации отдельных групп населения. Впервые с начала эпидемии у работодателей появляется законное основание отстранять от работы в коллективе непривитых сотрудников, переводить на удаленку", - пояснил Беглов.

Он отметил, что в органах государственной власти Петербурга и подведомственных учреждениях уже достигнут 80-процентный рубеж по числу вакцинированных и переболевших не более полугода назад.

В постановлении городского правительства по противодействию распространению коронавируса говорится, что руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, госучреждений и предприятий на постоянной основе должны обеспечивать наличие у не менее 80% работников либо QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 или документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины.

Главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова поставила под контроль ситуацию по вакцинации 80% работников сферы обслуживания к 15 ноября. Согласно ее постановлению, обязательной вакцинации подлежат работники сферы услуг, государственные служащие и руководители организаций, индивидуальные предприниматели.