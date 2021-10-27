Власти Петербурга направят 15,5 млрд рублей на цифровизацию города к 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга в 2022-2024 году планируют направить 15,5 млрд рублей на цифровизацию города, сообщила в среду пресс-служба правительства города.

"В 2022-2024 годах расходы Петербурга на цифровизацию составят более 15,5 млрд рублей. <…> Мы разработали и утвердили стратегию цифровой трансформации Петербурга. Она призвана обеспечить устойчивое развитие, где город соответствует потребностям горожан, а горожане могут принять участие в развитии города", - приводятся в сообщении слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Планируется, что в ходе цифровой трансформации будет сформирована экосистема городских сервисов. Каждый житель сможет выбрать в ней то, что требуется именно ему в соответствии с его социальной ролью - будь то молодая мама, школьник, предприниматель, пассажир и т.д. Сделать это можно будет наиболее удобным для человека каналам, включая мобильные приложения, социальные сети и т.д. Ожидается, что в 2024 году доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, в Петербурге увеличится до 75%.

Как сообщалось ранее, стратегия цифровой трансформации города также предполагает и ряд других проектов: организация быстрой диагностики, которая позволяет своевременно выявлять и блокировать различные опасные заболевания, в частности - онкологические и сердечно-сосудистые, создание новых подходов для обучения детей, которые сочетают методику традиционного образования с новыми возможностями, которые сейчас предоставляет использование новейших цифровых технологий. В туризме цифровые решения должны дополнить существующую инфраструктуру туристического сервиса и гостеприимства новыми привлекательными возможностями.

В стратегии отдельно прописаны проекты "Индустрии 4.0", которая предполагает новый подход к производству, основанный на массовом внедрении информационных технологий в промышленность, масштабной автоматизации бизнес-процессов и распространении искусственного интеллекта. Такие же конкретные проекты сформированы в других отраслях городского хозяйства.