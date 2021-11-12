В Петербурге частично закрыли затворы дамбы из-за прогнозируемого подъема воды в Неве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Затворы дамбы в Финском заливе в Санкт-Петербурге частично закрыли из-за прогнозируемого подъема уровня воды в устье реки Невы, сообщается в официальном аккаунте в Instagram Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга в пятницу.

"В связи с прогнозом подъема уровня воды в устье реки Невы до значений близких к критическим, принято решение о частичном задействовании комплекса защитных сооружений. В 02:50 12.11.2021 закрыто судопропускное сооружение С-2, закрываются затворы всех шести водопропускных сооружений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что судопропускное сооружение С-1 не задействовано. Кронштадтский корабельный фарватер открыт для движения судов. Автомагистраль КЗС работает в штатном режиме.

По прогнозам синоптиков, днем в городе ожидается небольшой дождь, ветер умеренный. Столбик термометра опустится до плюс четырех градусов по Цельсию.