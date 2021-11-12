В Петербурге открыли затворы дамбы в Финском заливе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Затворы дамбы в Финском заливе в Петербурге, частично закрытые в ночь на пятницу из-за прогнозируемого подъема уровня воды в устье реки Невы, открыли, сообщается в аккаунте в Instagram Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга.

"Все сооружения защиты открыты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сооружение С-2 было закрыто в 02:50 мск, закрывались шесть водопропускных сооружений, судопропускное сооружение С-1 не было задействовано. Кронштадтский корабельный фарватер был открыт для движения судов, автомагистраль КЗС также работала в штатном режиме.

По прогнозам синоптиков, днем в городе ожидается небольшой дождь, ветер умеренный. Столбик термометра опустится до плюс 4 градусов по Цельсию.