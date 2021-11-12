В Петербурге ввели в эксплуатацию новый корпус больницы Святого Георгия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Новый корпус больницы Святого Георгия введен в эксплуатацию на севере Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба городского комитета по строительству.

"Новый корпус больницы Святого Георгия введен в эксплуатацию в рекордные сроки. Первый кирпич в основание нового многопрофильного лечебно-диагностического корпуса был заложен в феврале текущего года. Завершить строительство объекта в такие короткие сроки удалось за счет применения современных технологий", - говорится в сообщении.

Новый корпус предназначен для оказания специализированной медицинской помощи в условиях стационара. Шестиэтажное здание общей мощностью 305 мест при необходимости может вместить до 381 койки. В нем расположились лечебные терапевтические, хирургические и неврологические отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также два приемно-диагностических отделения. В здании предусмотрена установка новейшего медицинского оборудования с созданием соответствующей внутренней инфраструктуры.