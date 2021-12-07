В Ленобласти дольщикам в трудной ситуации планируют платить по 10 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют выплачивать по 10 тыс. рублей дольщикам, которые оказались в сложной жизненной ситуации и вынуждены арендовать жилье. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Мы обсуждали с прокуратурой, с дольщиками, со строителями, с Союзом строителей Ленинградской области то, что нам нужно оказывать целевую помощь дольщикам, которые оказались в трудной ситуации. И действительно, 10 тыс. рублей даже может быть не такая большая сумма, потому что аренда жилья стоит гораздо больше", - сказал он в ходе итоговой пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

Дрозденко добавил, что такая льгота будет распространяться только на тех дольщиков, кто находится в сложной жизненной ситуации (одинокие, малообеспеченные и многодетные семьи), также будет учитываться доход на члена семьи (сейчас обсуждаются параметры этого показателя). Также указанную льготу не смогут получить инвесторы (то есть, если у дольщика более одной квартиры). "С такими ограничениями - это не более 10-15% от всех дольщиков", - отметил он.

По данным Дрозденко, в настоящее время в регионе около 15 тыс. дольщиков.