АО "Силовые машины" создали центр исследований и разработок для зеленой энергетики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. АО "Силовые машины" создали новое структурное подразделение - центр исследований и разработок, энергетического оборудования, выходящего за рамки традиционной для компании продуктовой линейки. Об этом сообщили пресс-служба компании.

"Силовые машины" создали новое обособленное подразделение - Центр исследований и разработок. В задачи новой структуры будет входить разработка принципиально нового энергетического оборудования, выходящего за рамки традиционной для компании продуктовой линейки", - сказано в сообщении.

Компания намерена пополнить продуктовый портфель в том числе зелеными проектами, среди них - оборудование для ветроэнергетических установок, солнечные электростанции на CO2. В новое подразделение будет интегрирован Центр водородных технологий, созданный "Силовыми машинами" в 2021 году. Будет реализовываться комплексный подход при создании новых продуктов - от стадии проработки идей до выпуска технического проекта. Подразделения центра исследований появятся в нескольких городах с высоким научно-техническим потенциалом.

АО "Силовые машины" - энергомашиностроительная компания, занимается проектированием, изготовлением и комплектными поставками оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций.