Александринка представит премьеру спектакля "Руслан и Людмила"

Это первая постановка на Основной сцене Антона Оконешникова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Александринский театр сыграет в субботу премьеру спектакля "Руслан и Людмила" по одноименной пушкинской поэме. Это первая постановка на Основной сцене молодого режиссера Антона Оконешникова.

"Антон Оконешников хорошо известен в сфере творческого поиска и эксперимента в театре, в том числе в театре для детей. Спектакль "Руслан и Людмила" задуман режиссером как увлекательное и яркое мультимедийное приключение", - рассказали в пресс-службе театра.

Это уже второй спектакль, поставленный режиссером на пушкинский сказочный сюжет после "Сказки о Царе Салтане" в ТЮЗе имени Александра Брянцева.

В новом спектакле в роли Людмилы зрители увидят артистку Анну Блинову. Руслан - артист Виктор Шуралев. Князь Владимир - народный артист России Сергей Паршин. У спектакля два сценографа - Александр Мохов и Мария Лукка. В постановочную бригаду вошли также художник по костюмам Елена Жукова, композитор Андрей Бундин.

В Александринском театре Антон Оконешников - куратор программы "Другая сцена". Он выпустил в этом проекте экспериментальные спектакли "Драма на шоссе", "Шекспир. Сонеты", где стихи звучат на трех языках. Режиссер ставил спектакли в пространствах Новой сцены ("Томми", "Пуськи бятые", "Двенадцать", "Солнца ънеТ"). В Царском фойе в его постановке идет моноспектакль "Вертинский. Русский Пьеро" в исполнении корифея Александринки Николая Мартона.