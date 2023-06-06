РЭО вложит 4,4 млрд рублей в строительство завода по переработке мусора в Петербурге

Финансирование будет получено от размещения ценных бумаг экооператора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российский экологический оператор профинансирует на 4,4 млрд рублей комплексный объект по переработке отходов "Волхонка" в Санкт-Петербурге, сообщила во вторник пресс-служба оператора.

"Комплексный объект по переработке отходов "Волхонка" строится в два этапа. Первый уже завершен - построен объект мощностью обработки 200 тыс. тонн и утилизации 38,7 [тыс. тонн]. РЭО вложит в него 881,2 млн рублей. На втором этапе будет создана еще одна сортировочная линия на 400 тыс. тонн в год и объект утилизации на 78,12 тыс. тонн. Здесь РЭО вложит 3,545 млн рублей. Всего - 4,4 млрд рублей", - цитирует пресс-служба генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

Для этого РЭО подписал соответствующие соглашения по займам с Невским экологическим оператором. Для финансирования проекта РЭО разместит целевые облигационные выпуски на сумму 4,4 млрд рублей.

"Ставка купонной доходности - ключевая ставка Банка России плюс премия в размере 3%", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергея Королева.

Проект реализует Невский экологический оператор. Комплекс переработки отходов "Волхонка" позволит приблизить Петербург к показателям по 100% обработке отходов и снижению захоронения отходов в два раза.

О КПО "Волхонка"

Первую очередь комплекса переработки отходов запустили в декабре. Сообщалось, что там планируется производство RDF-топлива. После запуска второй очереди завода и выхода на полную мощность КПО "Волхонка" сможет забрать на себя значимую часть потоков твердых коммунальных отходов, направляемых на объекты размещения на территории Ленобласти.

Реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами запустили в Петербурге 1 января 2022 года. Тогда приступил к работе "Невский экологический оператор", который стал застройщиком комплекса "Волхонка".