В Калининградской области объявили штормовое предупреждение из-за засухи

На территории региона существенных осадков не было с начала мая

КАЛИНИНГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Калининградской области объявило штормовое предупреждение из-за отсутствия осадков в регионе. Информация размещена в среду на официальном сайте ведомства.

"В связи с прогнозом отсутствия существенных осадков по Калининградской области и в связи с тем, что запасы продуктивной влаги в слое почвы 0 - 20 см в течение трех декад на станциях М-2 Железнодорожный и М-2 Черняховск составят менее 10 мм, с 8 июня по Калининградской области ожидается опасное агрометеорологическое явление - почвенная засуха", - говорится в сообщении.

На территории области существенных осадков не было с начала мая, уточнили ТАСС в региональном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, добавив, что дожди возможны в середине июня.

Ранее из-за сухой и жаркой погоды администрация Калининграда ввела в городе особый противопожарный режим, запретив разведение костров и использование мангалов на всех территориях, кроме общепита. В городе также запрещены фейерверки и петарды, использование огня для работ (кроме противоаварийных) вне постоянных мест их проведения.