17 июня, 16:21
ПМЭФ

Сумму рибейтов в Новгородской области в 2023 году увеличили в восемь раз

По словам губернатора региона Андрея Никитина, киноиндустрия является одним из мультипликаторов для экономики, которая влияет на туристическую привлекательность и оживление территории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. В Новгородской области увеличили в 2023 году сумму рибейтов для кинокомпаний в восемь раз до 40 млн рублей. В 2022 году на эти цели заложили 5 млн рублей, сообщил ТАСС губернатор Новгородской области Андрей Никитин на полях Петербургского международного экономического форума.

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"В прошлом году, здесь на Петербургском форуме, мы заявили, что рибейты для кинокомпаний, снимающих кино в регионе, будут повышены с 20 до 40%. И мы это сделали. С этого года в бюджете Новгородской области запланировано 40 млн рублей на возмещение затрат кинокомпаниям, снимающим национальные фильмы в регионе. Почему мы это сделали? Потому что мы видим результат. Если в 2017 году, когда мы только начинали эту работу, в регионе был снят только один проект, то сейчас их 60 - 32 художественных и 28 документальных фильмов снято за прошедшие шесть лет", - сказал Никитин.

Он также отметил, что киноиндустрия один из мультипликаторов для экономики, которая влияет на туристическую привлекательность и оживление территории, занятость местного населения в кинопроектах. Ежегодно на съемочных площадках задействуют более 1 тыс. новгородцев.

"Мы начали обучение молодых людей, которые хотят связать свое будущее с работой в кино. Совместно с Санкт-Петербургским институтом кино и телевидения прошло обучение около 60 молодых людей, которые попали в программу "Кинорезерв творческой молодежи" и могут быть востребованы не только в нашем регионе, но и в других, где проходят киносъемки", - добавил Никитин.

Он также сообщил, что в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого открыли Научно-образовательный центр новых технологий индустрии развлечений (креативных индустрий). Центр готовит специалистов в сфере киноиндустрии и аудиовизуальных медиатехнологий. Первый выпуск состоится в 2026 году. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургНикитин, Андрей СергеевичНовгородская областьПМЭФ
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