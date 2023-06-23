Источник: модернизация головного корвета "Стерегущий" начнется в начале 2024 года

Государственный контракт на модернизацию планируют заключить до конца 2023 года

КРОНШТАДТ, 23 июня. /ТАСС/. Модернизация головного корвета проекта 20380 "Стерегущий" на Кронштадтском морском заводе (КМЗ) начнется в начале 2024 года. Об этом сообщил ТАСС источник в военно-морской сфере.

"Государственный контракт на модернизацию корвета "Стерегущий" на Кронштадтском морском заводе планируется заключить до конца текущего года. Работы на объекте начнутся в начале следующего года. В документе будут закреплены сроки возвращения в строй корвета", - сказал собеседник агентства в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

По его словам, сейчас проводится дефектация систем и механизмов оборудования корабля. Проектанты определяют контуры его облика, уточняют, какие системы и вооружение должны быть модернизированы. Также определяются финансирование и объемы работы. Собеседник агентства отметил, что головной корвет "Стерегущий" станет первым в очереди на ремонт и модернизацию среди других корветов проекта 20380 Балтийского флота, таких как "Сообразительный", "Бойкий" и "Стойкий".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее источник ТАСС сообщил, что поступивший на КМЗ корвет "Стерегущий" в ходе запланированных работ получит новый ударный ракетный комплекс "Калибр-НК", комплекс ПВО "Полимент-Редут" и новую главную энергетическую установку.

Проект корвета был разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" в конце 1990-х - в 2000-х годов. Закладка состоялась 21 декабря 2001 года в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь". 16 мая 2006 года "Стерегущий" спустили на воду, после успешного завершения государственных испытаний он вошел в состав ВМФ.

О салоне

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023.