Мариинский театр представит две премьеры по произведениям Белы Бартока

Зрителям покажут балет "Чудесный мандарин" и оперу "Замок герцога Синяя Борода"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Мариинский театр представит во вторник на своей сцене премьеру двух произведений Белы Бартока - балета "Чудесный мандарин" и оперы "Замок герцога Синяя Борода". Об этом сообщила пресс-служба театра.

"В рамках XXXI Международного музыкального фестиваля "Звезды белых ночей" 27 и 29 июня в Мариинском театре пройдут сразу две премьеры. Одноактные сочинения Белы Бартока - балет "Чудесный мандарин" и его единственная опера "Замок герцога Синяя Борода" - будут представлены на исторической сцене в один вечер. Режиссер-постановщик и хореограф - Юрий Посохов", - рассказали в пресс-службе.

На премьерном показе балета в главных партиях выступят ведущие солисты труппы Диана Вишнева и Кимин Ким. А в опере партию Герцога Синяя Борода на венгерском языке исполнит бас Михаил Петренко.

Идея объединить два этих сочинения в общей программе отчасти была подсказана самим композитором, который считал такое соседство удачным. На российской сцене "Чудесный мандарин" (1919) впервые появился лишь в 1961 году: этот балет в постановке Леонида Лавровского под названием "Ночной город" был показан в Большом театре.

Оригинальную версию оперы "Замок герцога Синяя Борода" на языке оригинала представили в Мариинском театре в 2010 году. Это была совместная постановка с Английской национальной оперой в версии режиссера Дэниела Креймера.