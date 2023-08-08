В Петербурге завершили сооружение котлована для вестибюля станции "Горный институт"

Его глубина составила 20 м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Сооружение котлована на месте будущего вестибюля станции метро "Горный институт" завершили в Петербурге, его глубина составила 20 м. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Метрострой Северной столицы".

"Метростроители завершили сооружение котлована на месте будущего вестибюля станции метро "Горный институт". Его глубина составляет более 20 м. Сейчас специалисты ведут его обустройство: бетонирование выравнивающей стяжки стен по периметру и гидроизоляцию. Так, гидроизоляция основания выполнена на 70%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в наклонном ходе, предназначенном для размещения четырех эскалаторов и примыкающем к вестибюлю, уже установлено около половины необходимых монолитных конструкций.

Ранее, 10 июня, тоннелепроходческий щит "Надежда", который задействуют на Невско-Василеостровской линии для проходки тоннеля в сторону будущей станции "Богатырская"("Яхтенная"), был запущен на "зеленой" ветке.

В 2024 году в Петербурге планируется построить три станции метро: "Казаковская" ("Юго-Западная"), "Путиловская" и "Горный институт". Станция "Туристская" должна появиться не позднее 2026 года. Всего к 2030 году планируется появление 21 новой станции, длина эксплуатируемых путей составит почти 160 км. В общей сложности к 2030 году в Петербурге будет работать 93 станции метро.