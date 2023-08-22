Очередь из фур на въезд в РФ из Латвии под Псковом за неделю сократилась в пять раз

По данным ФТС, в очереди стоят 30 грузовиков

ПСКОВ, 22 августа. /ТАСС/. Очередь из грузовиков на въезд в Россию из Латвии на пунктах пропуска "Бурачки" и "Убылинка" в Псковской области, за последнюю неделю сократилась в пять раз. В общей сложности в очереди стоят 30 большегрузов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Бурачки", вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС (автотранспортных средств - прим. ТАСС) перед пунктом пропуска - 30", - сообщается на сайте ФТС. На пункте пропуска "Убылинка" очередь из фур полностью исчезла. При этом месяц назад в общей сложности 150 большегрузов стояли на границе.

Однако наблюдается очередь из легковых автомобилей. На пункте пропуска "Бурачки" въезда в Россию ожидают 35 машин, на "Убылинке" - 40, на "Лудонке" - 11.

В середине апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что из-за действий Эстонии и Латвии на участке границы, проходящей по территории региона, были нарушены логистические цепочки и под ударом находился сектор грузоперевозок. В прошлом году ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с РФ и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах.