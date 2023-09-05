Филиалы РГИСИ во Владивостоке и Калининграде планируют прием студентов в 2024 году

Как сообщила ректор института Наталья Пахомова, набор начнется, даже если к началу учебного года строительство не будет завершено

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Студентов в филиалы Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) во Владивостоке и Калининграде планируется набирать в следующем учебном году, даже если строительство учебных корпусов не будет завершено. Об этом сообщила ТАСС ректор института Наталья Пахомова.

"Во Владивостоке и Калининграде строительство идет по плану, срок сдачи - конец 2024 года. Общежития уже везде сданы. Мы планируем в 2024 году уже набирать студентов, даже если строительство не будет завершено к началу учебного года. В Кемерове студенты тоже сначала учились на арендованных площадках", - сказала Пахомова.

Генеральный директор компании-подрядчика АО "Стройтрансгаз-Сибирь" Сергей Мариинский в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что строительство зданий филиалов РГИСИ может завершиться к началу следующего учебного года. "В Калининграде строится отдельное здание, в настоящее время уже построен монолитный каркас и ведутся фасадные работы. Во Владивостоке также все бетонные работы завершены", - добавил Мариинский.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин поручил построить культурно-образовательные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. 4 сентября торжественно открылся филиал РГИСИ в Кемерове, который входит в состав Сибирского культурно-образовательного комплекса, создаваемого по национальному проекту "Культура".