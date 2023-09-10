Глава Поморья считает, что результаты "Единой России" на выборах будут лучше предыдущих

После обработки 4,25% протоколов на выборах депутатов Архангельского областного собрания партия набрала 65,33% голосов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Результаты "Единой России" на нынешних выборах в Архангельское областное собрание депутатов и Архангельскую городскую думу будут значительно лучше предыдущих, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский на селекторном совещании председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования.

"Кампания была непростая, есть основания полагать, что результаты у партии будут достойные, значительно лучше, чем на предыдущих выборах. Кандидаты основывались на народной программе, специфика в том, что программа появилась еще четыре года назад, на губернаторских выборах. Потом она трансформировалась в "Народную программу "Единой России", и по сути сейчас наши кандидаты могли не только обещать, но и уже демонстрировать результаты, которые были достигнуты за четыре года работы. Это серьезно добавляло доверия наших жителей и легло в основу результатов, у меня есть основания полагать, что хороших результатов, которые партия на этих выборах покажет", - сказал губернатор, он же занимает пост секретаря регионального отделения "Единой России" в области.

По данным онлайн-табло ЦИК России, после обработки 4,25% протоколов на выборах депутатов Архангельского областного собрания "Единая Россия" получает 65,33%, ЛДПР - 13,35%, КПРФ - 6,7%, "Справедливая Россия - за правду" - 5,12%, "Новые люди" - 3,19%, Коммунисты России - 2,33%, "Зеленые" - 1,29%, "Родина" - 0,82%.

В выборах участвовали, в том числе, жители Ненецкого автономного округа. В Архангельской области и НАО зарегистрированы 896 тыс. избирателей. В 2018 году итоговая явка на аналогичных выборах составила 29,38%.