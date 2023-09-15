Театр имени Комиссаржевской в новом сезоне обратится к прозе Тургенева и Набокова

Зрителям покажут спектакли по пьесе "Месяц в деревне" Ивана Тургенева и "Трепет моего сердца" Владимира Набокова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Академический театр имени Веры Комиссаржевской откроет 82-й сезон спектаклем "Буря" по Уильяму Шекспиру. В планах театра на сезон - постановки по произведениям Набокова и Тургенева.

"В планах 82-го сезона - спектакль по пьесе "Месяц в деревне" Ивана Тургенева в режиссуре Романа Габриа. К ранним произведениям Владимира Набокова обратится режиссер Александр Баргман, чей спектакль "Трепет моего сердца" в минувшем году удостоен премии "Золотой софит" в двух номинациях - как лучшая работа режиссера и как лучший драматический спектакль большой формы", - рассказали в пресс-службе театра.

Другой спектакль этого режиссера - "Ночь Гельвера" в октябре будет представлен в Азербайджане в рамках фестиваля "Петербургский театральный сезон".

Совместно с Санкт-Петербургским отделением СТД России комиссаржевцы готовят грядущую XXIX церемонию награждения высшей театральной премией "Золотой софит"-2023, которая состоится 13 ноября.

За последние годы труппа значительно омолодилась. С дипломами артистов драмы в нее влились и активно включились в репертуар ученики заслуженных артистов России Сергея Бызгу, Маргариты Бычковой, Евгения Ганелина и Евгения Иванова.

В период отпуска театр за счет собственных сэкономленных средств провел косметический ремонт Большого и Малого фойе.