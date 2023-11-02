В Петербурге стартует первый открытый конкурс "Играем Слонимского"

Гала-концерт лауреатов и членов жюри пройдет 5 ноября в Концертном зале Всероссийского музея Александра Пушкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Первый открытый конкурс "Играем Слонимского" стартует в Петербурге, где жил и работал этот композитор, педагог, пианист и музыковед. Инициатором проекта выступила детская школа искусств имени Сергея Слонимского, которую поддержал городской комитет по культуре.

"Это здорово, что наши дети будут играть музыку Сергея Михайловича Слонимского, который стал настоящим символом петербургской консерватории. Конкурс замечательный, идея прекрасная. И я, узнав об этом проекте, с удовольствием согласился на предложение поработать в жюри", - сказал на пресс-конференции ректор Петербургской консерватории, председатель жюри Алексей Васильев.

Он отметил, что Слонимский "писал так, чтобы играть его музыку было удобно и приятно тем, кому она предназначена. У него много детской музыки, доступной самым начинающим. Но этот музыкальный язык у него всегда самобытен. Даже в простейшей мелодии, которая написана им для детей, всегда сохраняется его автограф".

Как рассказала директор школы искусств Вера Шапкарина, в 2022 году, когда шла подготовка к юбилейному концерту в честь 90-летия Слонимского, стало очевидным, что играть его музыку хотят не только пианисты, для которых издано несколько сборников его сочинений, но и скрипачи, виолончелисты, исполнители на народных, духовых и ударных инструментах.

Так родилась идея организовать масштабный конкурс, в программе которого впервые будут звучать не только оригинальные фортепианные и вокальные опусы композитора, но и аранжировки для разных солирующих инструментов и ансамблей. В рамках конкурса будет издан сборник с переложениями и аранжировками сочинений Слонимского.

Гала-концерт лауреатов и членов жюри пройдет 5 ноября в Концертном зале Всероссийского музея Александра Пушкина.

О композиторе

Народный артист России Слонимский (1932-2020) - автор 34 симфоний, восьми опер, трех балетов, камерной и вокальной музыки, музыки к фильмам и театральным постановкам. Более полувека он преподавал в Санкт-Петербургской консерватории и воспитал целую плеяду талантливых композиторов, среди которых Владимир Сапожников, Антон Танонов, Настасья Хрущева. В память о мастере в Петербурге создан Международный центр современной классической музыки имени Сергея Слонимского.