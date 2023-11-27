Главным новогодним деревом Петербурга станет живая ель из Выборгского района

Ее высота составит не менее 25 м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Главную новогоднюю ель Петербурга привезут из Выборгского района Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщил директор городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.

"Главная елка будет привезена из Выборгского района Ленинградской области, поскольку она богата на ели, для выбора далеко нам выезжать не приходится. С датой начала монтажа мы до конца еще не определились, но скорее всего, как и в прошлом году, это будет 7 декабря. А к 20 декабря елка будет уже полностью смонтирована и наряжена игрушками и гирляндами. Длина ели составит не менее 25 м", - сказал он.

Чистяков добавил, что внизу вокруг главной ели, как и в прошлом году, установят композицию из маленьких живых елей, они будут спилены по рекомендации лесхоза. Стиль оформления композиции на Дворцовой площади будет схож с прошлогодним. Игрушки в ретростиле закупили не так давно, всего три года назад, поэтому их решили использовать повторно.

Еще одну живую ель планируют установить в Кронштадте, все остальные городские ели будут искусственными. По контракту их тоже смонтируют к 20 декабря, это первый день их размещения в городе.

Как ранее рассказали в комитете по культуре, в этом году в Петербурге возобновится традиция праздничных гуляний в центре города. На Дворцовой площади состоится главный новогодний концерт с участием исполнителей нескольких поколений, состав участников пока держат в секрете. Также праздничный концерт запланирован на Малой Конюшенной улице.

До 2020 года на протяжении нескольких лет главная ель на Дворцовой площади была искусственной - так решали горожане в результате интерактивного голосования.