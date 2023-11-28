"Автотор" представил коммерческий электромобиль на выставке-форуме "Россия"

Brock 75 имеет бункеровозную надстройку, которая позволяет перевозить до 3,5 тонны полезного груза

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" представил коммерческий электромобиль Brock 75 на Международной выставке-форуме "Россия". Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Коммерческий электрический автомобиль Brock 75, который производится в Калининградской области на заводе "Автотор", представлен на экспозиции выпускаемых в России электромобилей, организованной на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках очного заседания Совета Евразийской экономической комиссии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Коммерческие электромобили под брендом Brock - одно из первых серийных электрических грузовых шасси на российском рынке. "Автотор" начал их производство в Калининградской области с 8 сентября 2023 года. На выставке представлена машина с бункеровозной надстройкой, которая позволяет перевозить до 3,5 тонны полезного груза. При этом на шасси можно устанавливать промтоварные фургоны, рефрижераторы, борта с тентом, портальные погрузчики и другие надстройки, пояснили ТАСС в пресс-службе компании.

Шасси оборудовано уникальным для российского рынка комплексом ассистирующих систем, обеспечивающих активную безопасность. Это, в частности, система предотвращения фронтальных столкновений, система удержания в полосе движения, комплекс курсовой устойчивости, система экстремального торможения. Для водителя предусмотрен современный уровень комфорта, добавили в пресс-службе.

"Автотор" выпускает две модели данного бренда - Brock 75 полной массой 7,5 тонны, и Brock 160 - 16 тонн. Машины оснащены батареями литий-железно-фосфатного типа, которые обеспечивают пробег на одной зарядке до 300 км при постоянной скорости. Время быстрой зарядки батареи - два часа. В будущем электромобили, производимые "Автотором", будут оснащаться аккумуляторными батареями из топливных ячеек, выпуск которых планируется на строящейся в Калининградской области гигафабрике отраслевого интегратора Госкорпорации "Росатом" компании "Рэнера".