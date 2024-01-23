В РНБ откроется выставка о работе прокуратуры Ленинграда в годы блокады

Экспозицию развернут в зале Корфа исторического здания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) откроет выставку "По законам военного времени: прокуратура Ленинграда в годы блокады". Экспозиция из фондов будет развернута в зале Корфа исторического здания, сообщили в пресс-службе РНБ.

"На выставке представлены издания из фондов РНБ с 1941 года по настоящее время, посвященные работе прокуроров в годы Великой Отечественной войны. В первую очередь это публикации военных лет. Это такие издания, как "Руководство по расследованию преступлений" (Москва, 1941), "Образцы следственных, прокурорских и судебных актов, применяемых в органах военной юстиции" (Ашхабад, 1942), подшивки журнала Народного комиссариата юстиции, прокуратуры СССР, Верховного суда СССР "Социалистическая законность" за 1941-1945 годы", - рассказали в пресс-службе.

Один из разделов посвящен вопросам расследования преступлений немецко-фашистских захватчиков на территории Ленинграда и Ленинградской области. Экспозицию дополнят копии архивных документов, предоставленные прокуратурой Санкт-Петербурга, а также изобразительные материалы из фондов РНБ: фотографии, плакаты, призывы к населению и войскам. Документы показывают, какую роль играла работа прокуратуры в условиях города-фронта. Именно работники прокуратуры пресекали нарушения законности, в том числе в сфере распределения продуктов, обеспечения льгот для семей военнослужащих, соблюдения прав детей и инвалидов.

К 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда приурочена еще одна выставка РНБ под пушкинским девизом "Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия...". Эта экспозиция откроется 25 января в Новом здании РНБ.

Также можно будет увидеть такие издания, как "Вася Теркин на Ленинградском фронте" (1943), сборник короткой прозы Николая Тихонова "Ленинградский год", сатирические басни Александра Флита "Гансы и фрицы" (1942), сборник стихов Веры Инбер "Душа Ленинграда" (1942). Кроме изданий из блокадной коллекции РНБ, в экспозицию будут включены фотографии, снятые военными репортерами ТАСС.