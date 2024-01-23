Поток туристов в Вологду увеличился на 18,6% в 2023 году

Мэр Сергей Воропанов отметил, что в городе появилось пять выставочных пространств, три отеля и пять ресторанов

ТАСС, 23 января. Количество туристов, посетивших Вологду в 2023 году, увеличилось на 18,6% - до 902 тыс. человек, в 2024 году прогнозируется увеличение турпотока на 7-10%. За 2023 год в столице Вологодской области появилось пять новых выставочных пространств, три отеля и пять ресторанов, сообщил ТАСС мэр Вологды Сергей Воропанов.

"По итогам 2023 года туристический поток в Вологду составил 902 тыс. человек. Это на 18,6% выше показателя 2022 года - 760,3 тыс. человек. В общем потоке посетителей основная доля приходится на экскурсантов - 68,9%, или 621,3 тыс. человек. Туристы составляют 31,1%, или 280,4 тыс. человек. В сравнении с 2022 годом число именно туристов увеличилось на 32,8%. В 2024 году ожидается увеличение туристского потока в целом на 7-10%", - сообщил мэр города.

С каждым годом в Вологде увеличивается количество объектов туристской индустрии. Так, в 2023 году в Вологде появились: туристско-выставочное пространство "Дом Вологодского масла", галерея современного искусства "Красный мост", культурно-выставочное пространство "Дом с добром", музейный комплекс "Заречный кварталъ 1840". Вологодский музей детства переехал в новое здание в центре города и занимает теперь дом №1 по улице Маяковского. Заработали два новых бутик-отеля и гостиница, пять новых ресторанов. На сегодня в Вологде действует 60 гостиниц, отелей, хостелов, апартаментов и общежитий почти на 3,5 тыс. мест. В 2024 году планируется к открытию гостиница "Центральная" на улице Ленина на 25 номеров, или на 50 мест.

Как отметили в администрации Вологды, сейчас управленческая команда во главе с мэром проходит обучение в школе "Сколково" по отраслевой образовательной программе по развитию индустрии гостеприимства. Результатом обучения станет новая программа по гостеприимству, к ее разработке будут привлечены представители гостиничного бизнеса, общественного питания, туристических агентств, гиды, журналисты.

Турмаршрут и туристский код

В 2024 году будет продолжено развитие "Дома Вологодского масла". Совместно с АНО "Агентство городского развития" Череповца планируется запустить межмуниципальный турмаршрут, который объединит мемориальный дом-музей Верещагиных в Череповце, Музей вологодской государственной молочно-хозяйственной Академии имени Николая Верещагина, основателя молочной отрасли России, архитектурно-этнографический музей "Семенково" и "Дом Вологодского масла".

Администрация Вологды примет в 2024 году участие в конкурсном отборе на получение субсидии для обустройства туристского центра Вологды в соответствии с туристским кодом. Средства планируется направить на обустройство указателей, карт-схем и знаков для удобной пешеходной навигации, устройство уличной инфраструктуры для комфортного передвижения лиц с ограниченными возможностями, обустройство фотозон и смотровых площадок. Также в 2024 году по поручению врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова начнется разработка проектно-сметной документации на модернизацию аэропорта Вологды и удлинение взлетно-посадочной полосы. Это позволит аэропорту принимать самолеты большей вместимости и станет мощным стимулом для развития туризма.

Вологодская область - один из самых крупных регионов Европейской части России, расположен в 450 км от Москвы и в 650 км от Санкт-Петербурга. 15 населенных пунктов имеют высокохудожественные градостроительные ансамбли - это Вологда с Вологодским кремлем XVI - XIX вв., Белозерск, Кириллов, Ферапонтово, Тотьма, Устюжна. Многие исторические места связаны с именами Ивана Грозного, Петра Первого, праведников Кирилла Белозерского, Ферапонта, Павла Обнорского, Игнатия Брянчанинова, писателей и поэтов. Всего в области разработано более 350 туристических маршрутов.