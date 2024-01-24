Центр "Росфото" в Петербурге показал около 200 оригинальных блокадных снимков

В экспозицию вошла, в частности, "Ленинградская серия" Бориса Кудоярова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Государственный музейно-выставочный центр "Росфото" в Санкт-Петербурге открыл вечером выставку "Лицо блокады", посвященную 80-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как рассказала ТАСС специалист по экспозиционно-выставочной деятельности центра и куратор выставки Екатерина Юшкевич, посетители увидят более 200 блокадных снимков (в том числе работы фотокорреспондентов ТАСС), 90% из которых представлены в оригинале.

"На выставке представлено свыше 200 фотографий, причем не только из коллекции "Росфото", но также из фондов Государственного музея обороны и блокады Ленинграда, из архивов Академии художеств и Центральной универсальной научной библиотекой имени Некрасова, а также из частных коллекций. 90% снимков представлены в оригинале, кроме тех случаев, когда оригиналов уже нет и есть только исходники - например, сохранившиеся пленки", - рассказала Юшкевич.

Первый раздел выставки занимают работы мэтров отечественной фотожурналистики, например, "Ленинградская серия" Бориса Кудоярова. Есть здесь и документальные фотографии корреспондентов ТАСС и сотрудников газеты "Ленинградская правда", - Всеволода Тарасевича, Бориса Уткина, Владимира Капустина, а также работы основателя фотолаборатории Академии художеств Сергея Гасилова.

"Кроме этого блока, вторая важная составляющая выставки - это любительские снимки, снимки на документы, фотографии на память, съемки с регистрации разрушений города, которые делали для последующих расследований", - отметила куратор.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 год) - общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается как День Ленинградской Победы.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.