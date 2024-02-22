В Пскове в 2023 году увеличили в 10 раз финансирование проектов по развитию села

На это выделили 100 млн рублей

ПСКОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области в 2023 году увеличили в 10 раз объем финансирования муниципалитетов, который расходуется на подготовку проектов для комплексного развития сельских территорий: на данный момент сумма составляет 100 млн рублей. Благодаря этому половина районов смогла подготовить документацию для участия в федеральном грантовом конкурсе, сообщил ТАСС председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору региона Николай Романов.

"Мы сделали ревизию по районам, чтобы оценить, сколько средств необходимо на создание проектно-сметной документации для всех муниципалитетов области. Это стоит 1,2 млрд рублей, чтобы подготовить всю эту документацию, что позволит районам участвовать в распределении средств федерального бюджета по соответствующей программе. По решению губернатора Михаила Ведерникова выделено 100 млн рублей на эти цели. Это рекордная, беспрецедентная сумма, которая в 10 раз превышает показатели 2022 года", - сказал Романов.

Он уточнил, что такое резкое увеличение финансирования позволит районам Псковской области не нагружать свои местные бюджеты расходами на подготовку документации. "То есть по сути мы увеличили в 10 раз средства на подготовку проектов сметной документации, чтобы все муниципалитеты смогли участвовать в федеральной программе комплексного развития сельских территорий. Победа в этом конкурсе дает району федеральные средства на создание комфортных условий для жизни", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, в Псковской области сейчас ведется реализация пяти проектов комплексного развития сельских территорий в Дновском, Дедовичском, Островском, Плюсском и Порховском районах. "Эти муниципалитеты в общей сложности привлекли средства федерального бюджета в объеме 908 млн рублей. Это позволит обеспечить строительство центра культурного развития, строительство и реконструкцию очистных сооружений, электрических и тепловых сетей, спортивных площадок, провести капитальный ремонт водопроводных сетей, общеобразовательных школ, домов культуры, детских садов и библиотек", - добавил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству.

Для региона подготовка такой документации является крайне актуальной темой. Летом 2022 года губернатор области Михаил Ведерников на Российской креативной неделе заявил, что за 80 лет население региона сократилось более чем в два раза. Тогда он отмечал, что укрепить демографическое положение региона планируется за счет реализации проекта по комплексному развитию опорных населенных пунктов. В регионе расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов. По этому показателю область занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров и медучреждений.