Отсутствия эффективного лечения нейродегенеративных заболеваний объяснили их сложностью

Причины заключаются в многообразии мишеней и процессов, на которые воздействует белковое вещество - амилоиды, а также его чрезвычайно высокая устойчивость к полной деградации, сообщили ученые Института цитологии РАН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Ученые Института цитологии РАН объяснили причины отсутствия эффективных и безопасных методов лечения нейродегенеративных заболеваний. Причины заключаются в многообразии мишеней и процессов, на которые воздействует белковое вещество - амилоиды, а также его чрезвычайно высокая устойчивость к полной деградации, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Несмотря на десятилетия интенсивных научных исследований амилоидов, эффективной антиамилоидной терапии, лишенной серьезных побочных эффектов, до сих пор не разработано. Это противоречие мы назвали "амилоидным парадоксом", - привели в пресс-службе слова научного сотрудника лаборатории морфологии клетки ИНЦ РАН Максима Сулацкого.

Уточняется, что высокоупорядоченные белковые агрегаты - амилоидные фибриллы - являются маркером таких заболеваний, как болезни Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона и других. Связь между накоплением амилоидов и развитием патологий человека была установлена еще в середине XIX века, однако эти болезни до сих пор неизлечимы.

Исследование ученых ИНЦ РАН показало, что патогенность амилоидов выходит далеко за рамки их прямого цитотоксического действия на плазматическую мембрану клетки: она включает нарушение работы различных органелл, что приводит к сбоям в молекулярном транспорте, синтезе и фолдинге белков, функционировании сигнальных каскадов, липидном обмене, клеточном дыхании, а также запуску окислительного стресса, иммунного ответа и хронического воспаления.

Ученые отметили, что борьбу с амилоидами также существенно усложняет их уникальное свойство - чрезвычайно высокая устойчивость к полной деградации. Оказалось, что это часто приводит к преобразованию фибрилл в разупорядоченные агрегаты или фрагменты с более высокой цитотоксичностью. Поскольку небольшие фибриллярные фрагменты обладают способностью инициировать повторное образование амилоидов, они действуют как "заразные" семена, быстро распространяющиеся по органам и тканям, ускоряющие амилоидогенез и усугубляющие клиническое течение заболевания.

Кроме того, ученые обратили внимание на способность амилоидов к трансформации при изменении окружающих условий или "захвату" функциональных молекул организма - различных белков, липидов, нуклеиновых кислот, ионов металлов и многих других. Это приводит не только к изоляции и модификации таких молекул, но и к усилению собственной патогенности амилоидов, что нарушает критически важные клеточные процессы.

"Борьба с этими белковыми агрегатами должна фокусироваться не только на попытках их разрушения, но и учитывать весь спектр последствий таких воздействий. Эффективная и безопасная антиамилоидная терапия не должна допускать образование фрагментов амилоидов c повышенной цитотоксичностью, реполимеризацию фибрилл и их распространение. Кроме того, необходимо обратить внимание на предотвращение инактивации амилоидами ключевых биомолекул организма", - привели в пресс-службе слова ведущего научного сотрудника лаборатории структурной динамики, стабильности и фолдинга белков ИНЦ РАН Анны Сулацкой.