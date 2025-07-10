В Новгородской области из-за грозы без электричества остались 14 тыс. человек

Региональный филиал ПАО "Россети Северо-Запад" перешел в особый режим работы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Более 14 тысяч человек остались без электричества в Новгородской области из-за гроз, ливней и порывистого ветра. Об этом сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона.

"Вследствие неблагоприятных погодных явлений (грозы, ливни и порывистый ветер) в ночь на 10 июля в Батецком, Любытинском, Хвойнинском и других округах Новгородской области отключена 51 высоковольтная линия электропередачи. Без электроснабжения остаются 388 населенных пунктов, в которых проживает более 14 тысяч человек", - отмечается в сообщении.

Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" перешел в особый режим работы.

"На подходе циклон с акватории Черного моря. Обычно южные циклоны приносят довольно большое количество осадков. Этот не будет исключением. Уже сегодня ночью при прохождении теплого фронта ожидаются дожди, местами сильные, с грозами и усилением северо-восточного ветра. Днем в отдельных районах, преимущественно в западных и юго-западных, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до 24-29 градусов, местами до 32 градусов", - сообщили ТАСС в Новгородском гидрометцентре.