В Калининградской области при столкновении авто с деревом пострадали двое детей

Водитель также пострадал

КАЛИНИНГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Автомобиль Volkswagen съехал с дороги и столкнулся с деревом в Советске Калининградской области. В результате аварии пострадал водитель, а также две девочки трех и восьми лет, сообщили в Telegram-канале ГАИ по региону.

"В результате ДТП водитель и две несовершеннолетних пассажирки (2017 и 2022 года рождения) с телесными повреждениями направлены в медицинские учреждения", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, авария произошла в 18:50 (19:50 мск) в районе дома № 5 по улице Маяковского. За рулем находился мужчина 1993 года рождения.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, проводится проверка.