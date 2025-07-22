Причиной уголовного преследования стало грубое нарушение общественного порядка в форме пренебрежительного отношения к объекту культурного наследия РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге завела дело на 28-летнего местного жителя, который, подплыв на катере к крейсеру "Аврора", повис на цепи одного из его стояночных буев. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

"Установлено, что подозреваемый, действуя умышленно и из хулиганских побуждений, грубо нарушил общественный порядок в форме пренебрежительного отношения к объекту культурного наследия Российской Федерации, а именно вышел на нос катера, оголив торс, перелез на цепь стояночного якоря "Авроры" и повис на ней, демонстрируя вседозволенность. Следователем Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.

Крейсер "Аврора" был введен в строй боевых кораблей русского флота в 1903 году. В Русско-японскую войну 1904-1905 годах он был задействован в бою при Цусиме - экипаж, несмотря на тяжелые потери, проявил героизм и стойкость. "Аврора" вошла в историю и как символ Октябрьской революции 1917 года: именно с ее борта был дан холостой выстрел, ставший сигналом к захвату красногвардейцами Зимнего дворца - резиденции временного правительства. Во время Великой Отечественной войны крейсер получил повреждения при обороне Ленинграда, после чего был отремонтирован и в 1948 году пришвартован у Петроградской набережной на Большой Невке. В 1992 году на крейсере вновь был поднят Андреевский флаг, он имеет статус корабля №1 ВМФ России. В 2014-2016 годах "Аврора" прошла капитальный ремонт.