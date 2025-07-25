В лесах Карелии установили пятый класс пожарной опасности

Причиной принятия такой меры стала жаркая погода

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 июля. /ТАСС/. Самый высокий - пятый класс - пожарной опасности установлен в лесах Карелии из-за жаркой погоды, сообщили в Telegram-канале Минприроды региона.

"Внимание! Пятый класс пожарной опасности в лесах Карелии! Такой прогноз на ближайшие выходные диктуют сложившиеся погодные условия <...>. Разведение открытого огня в районах и округах Карелии запрещено", - сказано в сообщении.

По данным Минприроды на утро 25 июля, на территории республики продолжает действовать один лесной пожар в Муезерском районе на площади 12 га, который возник из-за грозы. Его ликвидация планируется до конца дня.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 30 лесных пожаров, общая площадь которых составляет 123,61 га.